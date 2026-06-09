Rada Gminy Dobra uchwaliła Plan Ogólny

To najważniejszy dokument planistyczny określający kierunki rozwoju przestrzennego na kolejne lata.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jest on zwieńczeniem trwających od 2023 roku prac obejmujących analizy, uzgodnienia międzyinstytucjonalne oraz konsultacje społeczne prowadzone z mieszkańcami.Będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.Uchwalony dokument porządkuje politykę przestrzenną gminy i tworzy ramy dla dalszego, odpowiedzialnego rozwoju jednego z najszybciej rozwijających się samorządów w regionie.„Uchwalenie Planu Ogólnego to jedno z najważniejszych przedsięwzięćplanistycznych tej kadencji. Dzięki temu dokumentowi Gmina Dobra posiada jasną wizję rozwoju przestrzennego na kolejne lata. To ważny krok pozwalający pogodzić oczekiwania mieszkańców, potrzeby inwestycyjne oraz konieczność ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszej gminy" - powiedziała Magdalena Zagrodzka, wójt gminy Dobra.„Plan Ogólny nie jest dokumentem zamykającym rozwój gminy, lecz narzędziem pozwalającym prowadzić go w sposób uporządkowany i przewidywalny. Uchwalony dokument tworzy fundament pod kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, inwestycje infrastrukturalne oraz działania służące poprawie jakościżycia mieszkańców” - podkreślił Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra.„Prace nad Planem Ogólnym były procesem wymagającym pogodzenia wielu, często odmiennych oczekiwań i interesów. Efektem jest dokument, który uwzględnia zarówno potrzeby obecnych mieszkańców, jak i perspektywy dalszego rozwoju gminy. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie za merytoryczną współpracę i odpowiedzialne podejście do przyszłości Gminy Dobra” - dodał Janusz Zarzycki, przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra.Podczas prac nad dokumentem mieszkańcy mieli możliwość składania uwag i wniosków, które zostały przeanalizowane w toku procedury planistycznej.