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W lipcu ruszy tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec

Region Julia Nowicka

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacyjny wodny tramwaj ze Szczecina do Niemiec. Od 4 lipca ruszy morska trasa do Mescherin i Gartz.
Szlak został poprowadzony Doliną Dolnej Odry, by podróżujący mogli obserwować urok rozlewisk, ptaków czy morskich zwierząt.

Rejsy odbywać się będą w każdą sobotę i niedzielę do początku września. Podróż będzie trwała 3 godziny, a rejs umili audioprzewodnik - dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Na pokład będzie też można zabrać rower. Koszt takiej wycieczki to 60 złotych, a dla dzieci 40.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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