W lipcu ruszy tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec

Wakacyjny wodny tramwaj ze Szczecina do Niemiec. Od 4 lipca ruszy morska trasa do Mescherin i Gartz.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Szlak został poprowadzony Doliną Dolnej Odry, by podróżujący mogli obserwować urok rozlewisk, ptaków czy morskich zwierząt.Rejsy odbywać się będą w każdą sobotę i niedzielę do początku września. Podróż będzie trwała 3 godziny, a rejs umili audioprzewodnik - dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim.Na pokład będzie też można zabrać rower. Koszt takiej wycieczki to 60 złotych, a dla dzieci 40.