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Przed tym "nie chroni nas wiek, płeć ani status materialny"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uzależnienie jest bardzo demokratyczne - każdy jest na nie podatny.
- Nie chroni nas wiek, płeć ani status materialny - mówiła w audycji "Zapytaj Eksperta" Paulina Zdanowicz, dyrektorka Poradni Monar w Szczecinie, specjalistka psychoterapii uzależnień. - Mamy tak zwanych wysoko funkcjonujących uzależnionych i są to osoby na przykład na wysokim szczeblu w pracy, po których na pierwszy rzut oka kompletnie nic nie widać. Ale uzależnienie przejawia się tym, że człowiek staje się niewolnikiem własnego nałogu i nie jest w stanie bez niego funkcjonować.

Badania pokazują, że w czołówce nałogów Polaków niezmiennie pozostaje uzależnienie od alkoholu i nikotyny. Zaskakująco wysoko plasuje się również objadanie się.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nie chroni nas wiek, płeć ani status materialny - mówiła w audycji "Zapytaj Eksperta" Paulina Zdanowicz, dyrektorka Poradni Monar w Szczecinie, specjalistka psychoterapii uzależnień.

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