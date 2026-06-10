Przed tym "nie chroni nas wiek, płeć ani status materialny"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uzależnienie jest bardzo demokratyczne - każdy jest na nie podatny.

- Nie chroni nas wiek, płeć ani status materialny - mówiła w audycji "Zapytaj Eksperta" Paulina Zdanowicz, dyrektorka Poradni Monar w Szczecinie, specjalistka psychoterapii uzależnień. - Mamy tak zwanych wysoko funkcjonujących uzależnionych i są to osoby na przykład na wysokim szczeblu w pracy, po których na pierwszy rzut oka kompletnie nic nie widać. Ale uzależnienie przejawia się tym, że człowiek staje się niewolnikiem własnego nałogu i nie jest w stanie bez niego funkcjonować.



Badania pokazują, że w czołówce nałogów Polaków niezmiennie pozostaje uzależnienie od alkoholu i nikotyny. Zaskakująco wysoko plasuje się również objadanie się.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski