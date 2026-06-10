161 km na godzinę. Słono za to zapłacił

Pędził 161 km/h poza terenem zabudowanym - 19-latek stracił prawo jazdy. Do zdarzenia doszło na jednej z dróg powiatu drawskiego.
Kierujący BMW, w miejscu obowiązywania "90", jechał prawie dwa razy tyle. W trakcie kontroli policjanci ustalili również, że młody kierowca nie korzystał z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 2600 zł oraz 20 punktami karnymi. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski