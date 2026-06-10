Strażacy ochotnicy z dofinansowaniem

OSP Warniłęg z Gminy Złocieniec otrzymała dofinansowanie z programu „Aktywna Wieś”. Do jednostki trafi 15 tysięcy złotych.
Dzięki pozyskanym środkom, strażacy będą mogli zakupić m.in. fantom do nauki pierwszej pomocy, defibrylator AED, apteczki oraz inne wyposażenie niezbędne podczas działań ratowniczych i szkoleń.
W ramach projektu zaplanowano cykl praktycznych warsztatów dla mieszkańców. Zajęcia poprowadzą odpowiednio przeszkoleni strażacy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W ramach projektu zaplanowano cykl praktycznych warsztatów dla mieszkańców. Zajęcia poprowadzą odpowiednio przeszkoleni strażacy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski