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Strażacy ochotnicy z dofinansowaniem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
OSP Warniłęg z Gminy Złocieniec otrzymała dofinansowanie z programu „Aktywna Wieś”. Do jednostki trafi 15 tysięcy złotych.
Dzięki pozyskanym środkom, strażacy będą mogli zakupić m.in. fantom do nauki pierwszej pomocy, defibrylator AED, apteczki oraz inne wyposażenie niezbędne podczas działań ratowniczych i szkoleń.

W ramach projektu zaplanowano cykl praktycznych warsztatów dla mieszkańców. Zajęcia poprowadzą odpowiednio przeszkoleni strażacy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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