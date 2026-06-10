Przedszkolaki zatańczą poloneza przed magistratem

Szczecińskie przedszkolaki zatańczą poloneza przed Urzędem Miasta. To będzie symboliczne pożegnanie starszaków ze swoimi dotychczasowymi placówkami.
Podopieczni pięciu szczecińskich przedszkoli (PP nr 31 „Żaczek”, PP nr 30 „Chochlik”, PP nr 18 „Wesoła 18”, PP nr 72 „Kraina Juliana Tuwima” oraz PP nr 4) zgłoszą swoją gotowość do pójścia do szkoły i tym samym rozpoczęcia kolejnego etapu swojej edukacji.
Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 10.30.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 10.30.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski