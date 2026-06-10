Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Nowe centrum komunikacji

Osoby niesłyszące, niewidzące bądź z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają wsparcie przy załatwianiu codziennych obowiązków. To dzięki nowo otwartemu w Szczecinie Regionalnemu Centrum Komunikacji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Ze wsparcia będzie można skorzystać stacjonarnie oraz online - mówi prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz. - W ramach projektu powstała aplikacja, w ramach której będzie można np. do 30 minut połączyć się "na żywo" z tłumaczem języka migowego, bądź też zamówić sobie usługę tłumaczeniową np. idąc do lekarza.Uruchomiona została też specjalna linia alarmowa. - To takie 112 dla osób z niepełnosprawnościami - mówi tłumaczka języka migowego Kamila Krauze. - Na przykład małżeństwo głuchych było samo w mieszkaniu i jedno z nich zasłabło, to oni nie mieli jak zadzwonić po pomoc. Nie mogli połączyć się na 112, bo dyspozytor ich nie usłyszy. Oni nie zobaczą, że on miga do nich.Korzystanie z usług Centrum jest darmowe, jednak trzeba się najpierw zarejestrować w biurze, które znajduje się w al. Piastów w Szczecinie.