Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

80 lat szczecińskiej „Dwójki”. Zjazd absolwentów, będą niespodzianki

Region Krzysztof Cichocki

II LO w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
II LO w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie świętuje w tym roku 80-lecie swojego istnienia.
- Główne obchody zaplanowano na 16 i 17 października - mówi wicedyrektor placówki Marcin Żurek. - W piątek bardziej oficjalna część powiązana z galą otwarcia, która odbędzie się w auli szkolnej o godzinie 11. W sobotę 17 października bardziej rozrywkowa część, od godziny 10 do 14 w murach szkoły. Najbardziej rozrywkowy będzie "Bal absolwenta" o godzinie 20 w hotelu Dana.

- „Dwójka” od lat kształci kolejne pokolenia uczniów, często w rodzinnych tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dlatego na jubileuszu może pojawić się wielu absolwentów - dodaje Żurek. - Pracujemy nad drukowaną edycją albumu na 80-lecie, pracujemy nad filmikami, prezentacjami zdjęciowymi. Będzie dużo atrakcji, a niektóre rzeczy pozostaną niespodzianką aż do dnia imprezy, żeby były też elementy zaskakujące absolwentów.

Jak zapowiadają organizatorzy, byli uczniowie mogą zgłaszać swój udział poprzez formularze dostępne online.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Główne obchody zaplanowano na 16 i 17 października - mówi wicedyrektor placówki Marcin Żurek.
- „Dwójka” od lat kształci kolejne pokolenia uczniów, często w rodzinnych tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dlatego na jubileuszu może pojawić się wielu absolwentów - dodaje Żurek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4460 razy)
  2. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2431 razy)
  3. Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie
    (od 05 czerwca oglądane 2015 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 1972 razy)
  5. Kłopoty z komunikacją miejską w Szczecinie
    (od 04 czerwca oglądane 1800 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Maciej Kopeć
Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany organizacji ruchu na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]
Otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Nowakowski

Najnowsze podcasty