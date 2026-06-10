80 lat szczecińskiej „Dwójki”. Zjazd absolwentów, będą niespodzianki

II LO w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie świętuje w tym roku 80-lecie swojego istnienia.

- Główne obchody zaplanowano na 16 i 17 października - mówi wicedyrektor placówki Marcin Żurek. - W piątek bardziej oficjalna część powiązana z galą otwarcia, która odbędzie się w auli szkolnej o godzinie 11. W sobotę 17 października bardziej rozrywkowa część, od godziny 10 do 14 w murach szkoły. Najbardziej rozrywkowy będzie "Bal absolwenta" o godzinie 20 w hotelu Dana.



- „Dwójka” od lat kształci kolejne pokolenia uczniów, często w rodzinnych tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dlatego na jubileuszu może pojawić się wielu absolwentów - dodaje Żurek. - Pracujemy nad drukowaną edycją albumu na 80-lecie, pracujemy nad filmikami, prezentacjami zdjęciowymi. Będzie dużo atrakcji, a niektóre rzeczy pozostaną niespodzianką aż do dnia imprezy, żeby były też elementy zaskakujące absolwentów.



Jak zapowiadają organizatorzy, byli uczniowie mogą zgłaszać swój udział poprzez formularze dostępne online.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski