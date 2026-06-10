Oddał mocz w kościele. 19-latkowi grożą dwa lata więzienia

Po pijanemu nasikał w konfesjonale, do tego uszkodził księgę liturgiczną i kilka innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu ołtarza. To 19-latek z Łubowa.
Mężczyzna dopuścił się obrazy uczuć religijnych na terenie tamtejszego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzięki zapisowi z kamer monitoringu sprawca został zatrzymany przez policjantów z Bornego Sulinowa.
Usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych. Grożą za to dwa lata więzienia.
Usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych. Grożą za to dwa lata więzienia.
Edycja tekstu: Michał Król