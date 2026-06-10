Raport NIK pokazuje, że ochrona rzeki Iny przed zanieczyszczeniami jest niewystarczająca

Stan rzeki Iny jest nienajlepszy, a działania związane z jej ochroną nie były adekwatne do potrzeb - NIK skontrolowała podmioty odpowiadające za jakość rzeki przepływającej przez województwo zachodniopomorskie.

Według wyliczeń NIK, do oczyszczenia z tych terenów nie trafiło nawet ok. 87 procent nieczystości. W ocenie Izby konieczne jest m.in. wzmocnienie przez Wody Polskie działań kontrolnych dotyczących gospodarowania wodami oraz - przez wójtów i burmistrzów - nadzoru nad gospodarowaniem nieczystościami. Niezbędne jest również doprecyzowanie przepisów prawa w obszarze ochrony wód w celu poprawy skuteczności ich ochrony.





Pełen raport można przeczytać na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli

Edycja tekstu: Michał Król

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny wylicza uchybienia:- Brakowało sprawnego systemu alarmowania o niedozwolonych zanieczyszczeniach wód. Nieskutecznie eliminowano odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych przez podmioty, które nie miały wymaganych pozwoleń. NIK stwierdziła też opóźnienia w analizie otrzymywanych danych o ilości i jakości oczyszczonych ścieków oraz niekompletne ewidencje prowadzone w większości na papierze. Brakowało także skutecznego nadzoru nad tym, co dzieje się ze ściekami z szamb na terenach nieskanalizowanych skontrolowanych gmin - mówi Pograniczny.