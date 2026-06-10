Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Raport NIK pokazuje, że ochrona rzeki Iny przed zanieczyszczeniami jest niewystarczająca

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Rzeka Ina. Fot. Zdzisław Tararako [Radio Szczecin/Archiwum]
Rzeka Ina. Fot. Zdzisław Tararako [Radio Szczecin/Archiwum]
Stan rzeki Iny jest nienajlepszy, a działania związane z jej ochroną nie były adekwatne do potrzeb - NIK skontrolowała podmioty odpowiadające za jakość rzeki przepływającej przez województwo zachodniopomorskie.
Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny wylicza uchybienia:

- Brakowało sprawnego systemu alarmowania o niedozwolonych zanieczyszczeniach wód. Nieskutecznie eliminowano odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych przez podmioty, które nie miały wymaganych pozwoleń. NIK stwierdziła też opóźnienia w analizie otrzymywanych danych o ilości i jakości oczyszczonych ścieków oraz niekompletne ewidencje prowadzone w większości na papierze. Brakowało także skutecznego nadzoru nad tym, co dzieje się ze ściekami z szamb na terenach nieskanalizowanych skontrolowanych gmin - mówi Pograniczny.

Według wyliczeń NIK, do oczyszczenia z tych terenów nie trafiło nawet ok. 87 procent nieczystości. W ocenie Izby konieczne jest m.in. wzmocnienie przez Wody Polskie działań kontrolnych dotyczących gospodarowania wodami oraz - przez wójtów i burmistrzów - nadzoru nad gospodarowaniem nieczystościami. Niezbędne jest również doprecyzowanie przepisów prawa w obszarze ochrony wód w celu poprawy skuteczności ich ochrony.

Pełen raport można przeczytać na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4460 razy)
  2. Wjechał autem w budynek
    (od 06 czerwca oglądane 2431 razy)
  3. Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie
    (od 05 czerwca oglądane 2015 razy)
  4. Śnięte ryby w Odrze. Wody Polskie: to nie złota alga
    (od 05 czerwca oglądane 1972 razy)
  5. Kłopoty z komunikacją miejską w Szczecinie
    (od 04 czerwca oglądane 1800 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Maciej Kopeć
Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany organizacji ruchu na szczecińskich Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]
Otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Nowakowski

Najnowsze podcasty