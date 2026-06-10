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Kampania „Drugie Życie”. Jedna rozmowa może uratować życie

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tysiące pacjentów czekają na przeszczep, a czasem o ich życiu decyduje jedna rozmowa, której wcześniej po prostu nie było. Dlatego od 18 lat kampania „Drugie Życie” zachęca Polaków do rozmawiania o dawstwie narządów. Po raz pierwszy podsumowano też jej zachodniopomorską odsłonę.
Kampania Drugie życie

Kampania "Drugie życie"

Jak mówiła w audycji „Radio Szczecin na Wieczór” transplantolog dr Marta Gryczman, brak wiedzy i obawy rodzin wciąż powodują, że część potencjalnych dawców nie ratuje innych chorych.

- Okazało się, że rodzina mówi "nie" i żadne metody edukacji, przekonania czy wyjaśnienia w tym momencie, trudnym dla nich momencie, do nich nie trafiały - powiedziała dr Gryczman.

Z kolei uczestniczka kampanii Marzena Fink-Stelmasiak przekonuje, że o transplantacji trzeba rozmawiać znacznie wcześniej niż w szpitalu.

- Po to tylko właśnie, żeby w tej sytuacji, która może nas zaskoczyć i która będzie bardzo niekomfortowa, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaka była nasza decyzja - tłumaczyła Fink-Stelmasiak.

W działania kampanii „Drugie Życie” zaangażowało się dotąd blisko 550 tysięcy uczniów z całej Polski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówiła w audycji „Radio Szczecin na Wieczór” transplantolog dr Marta Gryczman, brak wiedzy i obawy rodzin wciąż powodują, że część potencjalnych dawców nie ratuje innych chorych.
Z kolei uczestniczka kampanii Marzena Fink-Stelmasiak przekonuje, że o transplantacji trzeba rozmawiać znacznie wcześniej niż w szpitalu.

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