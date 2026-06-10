Rywalizacja o zdrowie, czyli festyn przy Szpitalu Wojewódzkim [ZDJĘCIA]

To nie był zwykły festyn. W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie nie było tańców i zabawy, była za to rywalizacja... o zdrowie.

Edycja tekstu: Michał Król

Uczestnicy uzupełniali „Paszporty Pacjenta”, wykonując konkretne badania i otrzymywali nie tylko bezcenną profilaktykę, ale także nagrody.- Czyli nabieramy dużo powietrza i robimy mocny wydech. Spirometria to jest badanie pojemności oddechowej - mówi lekarka.- Przygotowaliśmy dla pacjentów dosyć bogatą ofertę badań profilaktycznych i prelekcji. USG tarczycy, takie szybkie badania przesiewowe. Robimy także spirometrię, czyli sprawdzamy jak wyglądają płuca naszych pacjentów. Mamy badania diagnostyczne, takie jak badanie poziomu kwasu moczowego - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Czekami na USG tarczycy, bo normalnie do lekarza jest ciężko jest dostać. A tutaj jest bezpłatnie i praktycznie bez kolejki, to trzeba. - Stoję z godzinę, bo tu zbieramy takie stempelki. Mam już za pierwszą pomoc, to było najważniejsze - mówią uczestnicy.Na badania nie obowiązywały wcześniejsze zapisy. Przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego zachęcają, by śledzić stronę placówki - mają się tam pojawiać informacje o kolejnych takich akcjach.