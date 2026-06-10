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Wyłudzała świadczenia na dzieci z niepełnosprawnościami. Grozi jej 8 lat więzienia

Region Elżbieta Bielecka

Fot. pixabay.com / stevepb (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / stevepb (domena publiczna)
41-latka, która wyłudzała świadczenia na dzieci z niepełnosprawnościami, stanie przed sądem.
Jak poinformowała prokuratura, Justyna S. nie powiadomiła Szczecińskiego Centrum Świadczeń, że dwójka jej dzieci została umieszczona w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i przez kilka miesięcy pobierała środki na opiekę nad nimi.

Chciała też wyłudzić zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i złożyła fałszywe oświadczenie, że opiekuje się niepełnosprawną córką. Pracownicy centrum świadczeń sprawdzili jednak zasadność wniosku, kobieta nie dostała pieniędzy.

Justyna S. przyznała się do stawianych jej zarzutów. Grozi jej do 8 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król

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