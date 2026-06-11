46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy ma połączyć historię, kulturę i biznes

W Stargardzie rusza 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Wydarzenie, które zgromadzi blisko 800 gości z 84 miast i 12 europejskich krajów, stało się tematem gorącej dyskusji w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Mam duże oczekiwania wobec tego wydarzenia, bo będziemy mówili o rzeczach, o których do tej pory w Stargardzie nie rozmawialiśmy - powiedział Arkadiusz Kocikowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Projektów Gospodarczych.- Będziemy po pierwsze rozmawiali o tym, w jaki sposób Europa kultywuje wartości rozwoju gospodarczego, w jaki sposób radzić sobie z wyzwaniami np. związanymi z handlem globalnym - mówił Kocikowski.To cztery dni koncertów, jarmarków, wystaw i spotkań - dodała Marcelina Michalska, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej.- Wydarzeniem największym, na które czekam, jest bez dwóch zdań Small Business Expo. Z uwagi na to, że to są pierwsze tak naprawdę tak duże targi przedsiębiorców organizowane przez Stargardzką Izbę Gospodarczą - powiedziała Michalska.Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Bramy nowych możliwości” i ma połączyć historię, kulturę, biznes oraz współczesne życie miasta.