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Policjanci z Gryfic znaleźli 1.5 kilograma narkotyków podczas interwencji

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. KPP w Gryficach
Fot. KPP w Gryficach
Pojechali na interwencję, do awanturującego się mężczyzny. Znaleźli 1,5 kilograma narkotyków.
Choć agresor uciekł z mieszkania, to mundurowi zabezpieczyli na miejscu: amfetaminę, marihuanę oraz tabletki z morfiną. Wkrótce też zatrzymali 30-latka.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych i środków odurzających.

Sad Rejonowy zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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