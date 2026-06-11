Policjanci z Gryfic znaleźli 1.5 kilograma narkotyków podczas interwencji

Pojechali na interwencję, do awanturującego się mężczyzny. Znaleźli 1,5 kilograma narkotyków.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Choć agresor uciekł z mieszkania, to mundurowi zabezpieczyli na miejscu: amfetaminę, marihuanę oraz tabletki z morfiną. Wkrótce też zatrzymali 30-latka.Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychoaktywnych i środków odurzających.Sad Rejonowy zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.