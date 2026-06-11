SKM ma stać się "kręgosłupem" transportu publicznego

Autobusy mają dowozić do pociągów, a nie z nimi konkurować. Tak w skrócie wygląda plan zmian w komunikacji miejskiej na północy Szczecina po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Polic.
Przedstawiono go podczas środowego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds. Gospodarki Komunalnej.
Zakładamy, że to właśnie kolej stanie się „kręgosłupem" transportu publicznego na tym obszarze – mówi Adam Miłosz z Działu Planowania Transportu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
- Wstępny rozkład jazdy na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Niebuszewo zakłada co 15 minut w szczycie, po godzinach szczytu co 30 minut, jeżeli chodzi o kursowanie pociągów. Natomiast na odcinku od Niebuszewa do Polic częstotliwość będzie zmniejszona, czyli co 30 minut w szczycie, co 60 poza szczytem - podkreśla Miłosz.
Największe zmiany dotkną linii kursujących równolegle do torów. Część autobusów ma zostać skrócona, część zmieni trasy, a część stanie się „dowózkami” do stacji kolejowych.
Przykładowo, obecna linia 107 z Placu Rodła do Polic ma zostać podzielona na dwie relacje: 107 i 207 – dodaje Miłosz.
- Modyfikacja będzie polegać na tym, że 207 będzie jeździć na pełnej trasie do Polic a 107 na odcinku Plac Rodła - Szosa Polska. Tam, gdzie tych pasażerów faktycznie przybywa, to zaczyna się właśnie od Szosy Polskiej w kierunku Placu Rodła - mówi.
Pojawiły się też głosy, że sukces całego projektu będzie zależał nie tylko od rozkładu jazdy, ale też od infrastruktury przy przystankach.
Przy uruchomieniu SKM trzeba będzie wprowadzić opłaty za korzystanie z parkingów – wskazał przewodniczący komisji, radny Zielonych, Przemysław Słowik.
- Takie rozwiązania są w innych miastach w Europie stosowane, że mając bilet SKM-ki czy bilet komunikacji miejskiej, parkowanie na takim parkingu jest darmowe, a dla pozostałych jest po prostu płatne. No bo jeśli te parkingi zostały stworzone z myślą o SKM-ce i są dedykowane SKM-ce, to trzeba zapewnić, żeby faktycznie pasażerowie SKM-ki mieli możliwość z nich korzystania.
Według obecnych założeń Szczecińska Kolej Metropolitalna na trasie do Polic ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Zakładamy, że to właśnie kolej stanie się „kręgosłupem" transportu publicznego na tym obszarze – mówi Adam Miłosz z Działu Planowania Transportu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
- Wstępny rozkład jazdy na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Niebuszewo zakłada co 15 minut w szczycie, po godzinach szczytu co 30 minut, jeżeli chodzi o kursowanie pociągów. Natomiast na odcinku od Niebuszewa do Polic częstotliwość będzie zmniejszona, czyli co 30 minut w szczycie, co 60 poza szczytem - podkreśla Miłosz.
Największe zmiany dotkną linii kursujących równolegle do torów. Część autobusów ma zostać skrócona, część zmieni trasy, a część stanie się „dowózkami” do stacji kolejowych.
Przykładowo, obecna linia 107 z Placu Rodła do Polic ma zostać podzielona na dwie relacje: 107 i 207 – dodaje Miłosz.
- Modyfikacja będzie polegać na tym, że 207 będzie jeździć na pełnej trasie do Polic a 107 na odcinku Plac Rodła - Szosa Polska. Tam, gdzie tych pasażerów faktycznie przybywa, to zaczyna się właśnie od Szosy Polskiej w kierunku Placu Rodła - mówi.
Pojawiły się też głosy, że sukces całego projektu będzie zależał nie tylko od rozkładu jazdy, ale też od infrastruktury przy przystankach.
Przy uruchomieniu SKM trzeba będzie wprowadzić opłaty za korzystanie z parkingów – wskazał przewodniczący komisji, radny Zielonych, Przemysław Słowik.
- Takie rozwiązania są w innych miastach w Europie stosowane, że mając bilet SKM-ki czy bilet komunikacji miejskiej, parkowanie na takim parkingu jest darmowe, a dla pozostałych jest po prostu płatne. No bo jeśli te parkingi zostały stworzone z myślą o SKM-ce i są dedykowane SKM-ce, to trzeba zapewnić, żeby faktycznie pasażerowie SKM-ki mieli możliwość z nich korzystania.
Według obecnych założeń Szczecińska Kolej Metropolitalna na trasie do Polic ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Zakładamy, że to właśnie kolej stanie się kręgosłupem transportu publicznego na tym obszarze – mówi Adam Miłosz z Działu Planowania Transportu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Przykładowo, obecna linia 107 z Placu Rodła do Polic ma zostać podzielona na dwie relacje: 107 i 207 – dodaje Miłosz.