SKM ma stać się "kręgosłupem" transportu publicznego

Autobusy mają dowozić do pociągów, a nie z nimi konkurować. Tak w skrócie wygląda plan zmian w komunikacji miejskiej na północy Szczecina po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Polic.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Przedstawiono go podczas środowego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds. Gospodarki Komunalnej.Zakładamy, że to właśnie kolej stanie się „kręgosłupem" transportu publicznego na tym obszarze – mówi Adam Miłosz z Działu Planowania Transportu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Wstępny rozkład jazdy na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Niebuszewo zakłada co 15 minut w szczycie, po godzinach szczytu co 30 minut, jeżeli chodzi o kursowanie pociągów. Natomiast na odcinku od Niebuszewa do Polic częstotliwość będzie zmniejszona, czyli co 30 minut w szczycie, co 60 poza szczytem - podkreśla Miłosz.Największe zmiany dotkną linii kursujących równolegle do torów. Część autobusów ma zostać skrócona, część zmieni trasy, a część stanie się „dowózkami” do stacji kolejowych.Przykładowo, obecna linia 107 z Placu Rodła do Polic ma zostać podzielona na dwie relacje: 107 i 207 – dodaje Miłosz.- Modyfikacja będzie polegać na tym, że 207 będzie jeździć na pełnej trasie do Polic a 107 na odcinku Plac Rodła - Szosa Polska. Tam, gdzie tych pasażerów faktycznie przybywa, to zaczyna się właśnie od Szosy Polskiej w kierunku Placu Rodła - mówi.Pojawiły się też głosy, że sukces całego projektu będzie zależał nie tylko od rozkładu jazdy, ale też od infrastruktury przy przystankach.Przy uruchomieniu SKM trzeba będzie wprowadzić opłaty za korzystanie z parkingów – wskazał przewodniczący komisji, radny Zielonych, Przemysław Słowik.- Takie rozwiązania są w innych miastach w Europie stosowane, że mając bilet SKM-ki czy bilet komunikacji miejskiej, parkowanie na takim parkingu jest darmowe, a dla pozostałych jest po prostu płatne. No bo jeśli te parkingi zostały stworzone z myślą o SKM-ce i są dedykowane SKM-ce, to trzeba zapewnić, żeby faktycznie pasażerowie SKM-ki mieli możliwość z nich korzystania.Według obecnych założeń Szczecińska Kolej Metropolitalna na trasie do Polic ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.