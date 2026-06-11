Startują najtrudniejsze i najdłuższe regaty naszego regionu

Chodzi o Międzynarodowe Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Historia tych regat sięga 1958 roku. Zostały po przerwie reaktywowane i od pięciu lat załogi ścigają się na historycznej trasie o długości około 300 mil morskich, obejmującej m.in. Arkonę, Falsterborev, Christiansø i ponownie Świnoujście. To trudna trasa - mówi komandor regat Grzegorz Dobies.- Reaktywując 5 lat temu Regaty Gryfa, szedłem trochę w ciemno, bo nie było na naszym rynku takich długich regat, 300 milowych, na Pomorzu, bez zawijania do portu. Mamy systemy, które powodują to, że czujemy się bezpieczniej. Między innymi mamy tracking, gdzie widzą nas z lądu poprzez Internet. Zapraszam wszystkich słuchaczy na keję, do nas, poczuć tę atmosferę, zobaczyć jak wygląda wioska regatowa - powiedział Dobies.Pomysłodawcą tych regat był kapitan i artysta rzeźbiarz Kazimierz Haska. To on stworzył prestiżowy Puchar Gryfa Pomorskiego, który jest główną nagrodą dla zwycięskiej załogi.Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Polski Związek Żeglarski.Regaty zakończą się 14 czerwca.