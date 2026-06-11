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ZOS będzie jedną z największych inwestycji drogowych w Polsce

Region Piotr Tolko

Łukasz Lendner. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Łukasz Lendner. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wszystkie umowy na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina są już podpisane, na niektórych odcinkach trwają już prace budowalne.
Budowa S6 na ukończeniu. Latem pojedziemy wygodnie ze Szczecina do Gdańska

Budowa S6 na ukończeniu. Latem pojedziemy wygodnie ze Szczecina do Gdańska

Łukasz Lendner
Widać to chociażby na odcinku Kołbaskowo – Dołuje, gdzie m.in. trwa budowa wiaduktu nad autostradą A6. Do soboty kierowcy mogą spodziewać się tam utrudnień, bo ruch na autostradzie jest czasowo wstrzymywany.

Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner w "Rozmowie pod krawatem" mówił o postępach prac przy budowie obwodnicy, która będzie najdroższą i jedną z największych inwestycji drogowych w Polsce.

Wykonawca prac na razie negocjuje zakup maszyny, która wydrąży przejazd o długości 5 km. Maszyna TBM, czyli tunelownica, która stworzy dwa równoległe tunele. Każdy pomieści dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Średnica zewnętrzna tunelu to niemal 15 metrów. Będą one wiercone od strony Goleniowa w stronę Polic – mówił Łukasz Lendner.

- Maszyna rozpocznie drążenie od strony Goleniowa. Przedrąży tunel 5 km w kierunku Polic, wróci i drugą nawę wydrąży od strony Goleniowa. Maszyna powinna się pojawić na przełomie 2027-2028 roku - podkreślił Lendner.

Wkrótce rozpoczną się również prace na drodze S10, na odcinku Kijewo – Zdunowo, zaś sama droga nr 10 to obecnie najdłuższy plac budowy w Polsce. Na przełomie października i listopada tego roku ma się również zakończyć budowa drogi S11 w stronę Poznania na odcinku Bobolice – Szczecinek.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął Krzysztof Meisinger, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów klasycznych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Tunele będą wiercone od strony Goleniowa w stronę Polic – mówił Łukasz Lendner.

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