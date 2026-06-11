ZOS będzie jedną z największych inwestycji drogowych w Polsce

Wszystkie umowy na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina są już podpisane, na niektórych odcinkach trwają już prace budowalne.
Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner w "Rozmowie pod krawatem" mówił o postępach prac przy budowie obwodnicy, która będzie najdroższą i jedną z największych inwestycji drogowych w Polsce.
Wykonawca prac na razie negocjuje zakup maszyny, która wydrąży przejazd o długości 5 km. Maszyna TBM, czyli tunelownica, która stworzy dwa równoległe tunele. Każdy pomieści dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Średnica zewnętrzna tunelu to niemal 15 metrów. Będą one wiercone od strony Goleniowa w stronę Polic – mówił Łukasz Lendner.
- Maszyna rozpocznie drążenie od strony Goleniowa. Przedrąży tunel 5 km w kierunku Polic, wróci i drugą nawę wydrąży od strony Goleniowa. Maszyna powinna się pojawić na przełomie 2027-2028 roku - podkreślił Lendner.
Wkrótce rozpoczną się również prace na drodze S10, na odcinku Kijewo – Zdunowo, zaś sama droga nr 10 to obecnie najdłuższy plac budowy w Polsce. Na przełomie października i listopada tego roku ma się również zakończyć budowa drogi S11 w stronę Poznania na odcinku Bobolice – Szczecinek.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął Krzysztof Meisinger, jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów klasycznych.
Edycja tekstu: Michał Tesarski