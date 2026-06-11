Droga powiatowa na odcinku Stobno-Będargowo zostanie wyremontowana

Zadanie zostanie wykonane za blisko 2 miliony 900 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pracownicy będą mieli 7 miesięcy na wykonanie wszystkich prac - powiedziała nam rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz.- Prace obejmą blisko kilometrowy odcinek drogi i zakładają m.in. wymianę nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, rowów, przepustów oraz wykonanie poboczy i zjazdów - przekazała Turkiewicz.Inwestycja ma istotne znaczenie komunikacyjne, droga od lat wymaga modernizacji. Będzie też obsługiwać tereny inwestycyjne oraz przyszły węzeł Będargowo przy trasie S6.Przetarg na modernizację i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Stobno–Będargowo wygrała Firma PORR S.A.