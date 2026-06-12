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Dokument o legendzie Pogoni trafi do kin

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. https://pogonszczecin.pl/w/56.-urodziny-roberta-dymkowskiego
fot. https://pogonszczecin.pl/w/56.-urodziny-roberta-dymkowskiego
Do szczecińskich kin trafia dziś dokument "Dymkowski. Najważniejszy mecz". To film o legendzie szczecińskiej Pogoni - Robercie Dymkowskim.
Dymkowski. Najważniejszy mecz w kinach

„Dymkowski. Najważniejszy mecz" w kinach

Napastnik zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Dokument, w reżyserii Tomasza Chacińskiego, opowiada o walce z chorobą, pokazują codzienność, wielogodzinne rehabilitacje, wsparcie rodziny i przyjaciół.

Film będzie można oglądać przez weekend w kinie Helios Outlet Park, w piątek o 18, a w sobotę i w niedzielę o 16. W piątek po seansie, odbędzie się spotkanie z twórcami filmu oraz bohaterami: Sylwią i Robertem Dymkowskimi.

Film będzie można obejrzeć także 17 czerwca, w kinie Morena w Ińsku, pondczas Ińskiego Klubu Filmowego oraz w osttni weekend czerwca w szczecińskim kinie Pionier.

Część przychodów z pokazów w Heliosie i w Pionierze zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. Podczas majowej premiery w Teatrze Polskim, połączonej z aukcją, na ten cel zebrano blisko 120 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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