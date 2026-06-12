Dokument o legendzie Pogoni trafi do kin

Do szczecińskich kin trafia dziś dokument "Dymkowski. Najważniejszy mecz". To film o legendzie szczecińskiej Pogoni - Robercie Dymkowskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Napastnik zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Dokument, w reżyserii Tomasza Chacińskiego, opowiada o walce z chorobą, pokazują codzienność, wielogodzinne rehabilitacje, wsparcie rodziny i przyjaciół.Film będzie można oglądać przez weekend w kinie Helios Outlet Park, w piątek o 18, a w sobotę i w niedzielę o 16. W piątek po seansie, odbędzie się spotkanie z twórcami filmu oraz bohaterami: Sylwią i Robertem Dymkowskimi.Film będzie można obejrzeć także 17 czerwca, w kinie Morena w Ińsku, pondczas Ińskiego Klubu Filmowego oraz w osttni weekend czerwca w szczecińskim kinie Pionier.Część przychodów z pokazów w Heliosie i w Pionierze zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. Podczas majowej premiery w Teatrze Polskim, połączonej z aukcją, na ten cel zebrano blisko 120 tysięcy złotych.