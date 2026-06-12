Rozmowy o zdrowiu w szczecińskim centrum handlowym

NFZ Bliżej Ciebie – spotkanie z profilaktyką w Galerii Handlowej Kaskada w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Specjaliści, między 12 a 17, będą edukować, jak dbać o zdrowie na co dzień, wyjaśniać co to znaczy zdrowy styl życia i podpowiadać gdzie znaleźć sprawdzone wskazówki prozdrowotne.Będzie można sprawdzić skład swojego ciała, zmierzyć parametry tj.: glukozę, cholesterol czy lipidogram. Na uczestników będą też czekać informacje o bezpłatnych badaniach w ramach programów profilaktycznych.