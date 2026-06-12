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Młodzi nie wybierają szkół branżowych

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Pixabay/ClassicAireCare (domena publiczna CC0)
Fot. Pixabay/ClassicAireCare (domena publiczna CC0)
W Zachodniopomorskiem brakuje fachowców w budownictwie, przemyśle i rzemiośle. Goście audycji "Radia Szczecin na Wieczór" wskazywali, że powodem są m.in. słabe doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, stereotypy dotyczące pracy fizycznej oraz odpływ pracowników za granicę.
W efekcie firmy coraz trudniej znajdują potrzebnych specjalistów.

Największym problemem jest brak doradztwa na poziomie szkoły podstawowej - mówi Rafał Dąbrowski z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

- To jest ten problem, którego nie rozwiązujemy dzisiaj. To jest kilka godzin na poziomie szkoły podstawowej, w którym doradca przychodzi, rozmawia z młodym człowiekiem. Te wszystkie wybory dzieci, które są podyktowane często wyborami rodziców, my jako rzemiosło uważamy, że to są zmarnowane talenty - dodaje Dąbrowski.

Aleksandra Turbaczewska, członkini Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie uważa, że szkoły branżowe są niesłusznie oceniane przez pryzmat dawnych stereotypów.

- Szkolnictwo branżowe dziś to nie jest już tylko plan awaryjny dla słabiej uczących się uczniów. Szkolnictwo branżowe na poziomie szkoły zawodowej czy technicznej to dziś odpowiedzialna, biznesowa decyzja nastolatków, które decydują się na to, żeby tą drogą pójść - mówi Turbaczewska.

Mimo że coraz więcej młodych ludzi interesuje się szkołami branżowymi, wciąż jest za mało fachowców, żeby zaspokoić potrzeby rynku pracy - mówi dr Krzysztof Osiński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie oraz prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

- Widzimy i słyszymy to od uczniów, że oni decydując się na podjęcie nauki w zawodzie elektryka, wiedzą, że będą mieli pewną pracę - dodaje Osiński.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w tym roku tylko jeden uczeń rozpoczął naukę w zawodzie hydraulika.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Największym problemem jest brak doradztwa na poziomie szkoły podstawowej - mówi Rafał Dąbrowski z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.
Aleksandra Turbaczewska, członkini Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie uważa, że szkoły branżowe są niesłusznie oceniane przez pryzmat dawnych stereotypów.
Mimo że coraz więcej młodych ludzi interesuje się szkołami branżowymi, wciąż jest za mało fachowców, żeby zaspokoić potrzeby rynku pracy - mówi dr Krzysztof Osiński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie oraz prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

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