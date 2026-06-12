O czwartej rano na Stołczynie wybuchł pożar

Pożar na terenie zakładu recyklingu opon przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Jak mówi asp. Dariusz Schacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zapaliła się część instalacji technologicznej:- Aktualnie na ulicy Stołczyńskiej nasze działania koncentrują się na schładzaniu instalacji oraz elementów technologicznych. Na miejscu nie występuje pożar w takim rozumieniu otwartego ognia. Działania strażaków głównie polegają na zabezpieczeniu i ma to wszystko doprowadzić do obniżenia temperatury urządzeń.Na miejscu pracuje 6 zastępów strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.