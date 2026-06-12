Zmiany w organizacji ruchu na Warcisława

Od soboty zmiany na Warcisława w Szczecinie. To w związku z planowanym przez PKP PLK remontem wiaduktu nad ulicą.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Już rano wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany światłami. W zależności od etapów remontu ruch samochodowy odbywać się będzie jezdnią wschodnią lub zachodnią pod wiaduktem.Do południa będzie łatwiej pokonać ten odcinek ulicy w kierunku centrum, a od 12 do północy - w stronę ul. Przyjaciół Żołnierza. Światła na skrzyżowaniu: Warcisława i Orzeszkowej zostaną przełączona na tryb migający.Remont ma zakończyć się 31 sierpnia.