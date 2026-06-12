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Krzysztof Meisinger: nigdy nie żałowałem odejścia z Akademii Sztuki

Region Małgorzata Frymus

Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wiele krytycznych słów w kierunku Akademii Sztuki wypowiedział Krzysztof Meisinger w "Rozmowie pod krawatem". Chodzi zarówno o system, jak i zarządzanie szczecińską uczelnią.
Krzysztof Meisinger

Krzysztof Meisinger

W jego opinii system szkolnictwa wyższego nie sprzyja rozwojowi. Gitarzysta klasyczny mówił, że przede wszystkim chodzi o mentalność wykładowców. Krzysztof Meisinger powiedział, że na uczelniach zapomina się, kto jest najważniejszy na Akademii i po co one istnieją. Stwierdził, że właśnie dlatego nigdy nie żałował swojego odejścia z Akademii Sztuki.

- Ci młodzi ludzie są potrzebni systemowi. Potrzebni są tym wszystkim, którym etaty są potrzebne do zapełnienia, którzy mamią tych młodych ludzi obietnicami bez pokrycia. Po czym taki młody człowiek wychodzi z tych studiów i się okazuje, że ten dyplom to jest bardzo drogi papier toaletowy - mówi gitarzysta klasyczny.

Meisinger ostatnio skomentował w swoich mediach społecznościowych informację o postawieniu przez prokuraturę zarzutu dla rektorki Akademii Sztuki. Chodzi o niedopełnienie obowiązków służbowych po wypadku w pracowni grafiki, wskutek którego życie straciła dwudziestoletnia studentka.

- Może być tak, że coś się zmieni. Na co liczę, bo to miejsce powinno łączyć, sztuka powinna łączyć, kultura powinna łączyć. Chciałbym tylko zaznaczyć, że ryba psuje się od głowy. Student jest najważniejszy i jemu należy poświęcić maksimum uwagi - mówi Krzysztof Meisinger.

Ale rozmawialiśmy nie tylko o problemach w Akademii Sztuki. Nasz gość zapraszał przede wszystkim na swój Meisinger Music Festival, który zaczyna się w piątek.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Stwierdził, że właśnie dlatego nigdy nie żałował swojego odejścia z Akademii Sztuki.
Stwierdził, że właśnie dlatego nigdy nie żałował swojego odejścia z Akademii Sztuki.

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