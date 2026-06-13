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Letnia Giełda Winyli

Region Anna Klimczyk

Fot. Milena Niedziela
Fot. Milena Niedziela
Letnie rytmy i czarne płyty w Szczecinie - w Galerii Turzyn o godzinie 10 rusza Letnia Giełda Winyli.
Lokalni pasjonaci oraz wystawcy z całej Polski zaprezentują tysiące albumów – od klasyki rocka i jazzu po współczesną elektronikę. Na miejscu będzie można bezpłatnie przetestować płyty, zasięgnąć porad ekspertów w dziedzinie konserwacji sprzętu audio oraz dowiedzieć się, jak dbać o analogowe kolekcje.

Wstęp jest bezpłatny, a stoiska będą otwarte do 18.

W niedzielę melomani mogą się wybrać na Szczecińską Giełdę Płytową w Domu Kultury "13 Muz" w godz. 13-16.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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