Letnie rytmy i czarne płyty w Szczecinie - w Galerii Turzyn o godzinie 10 rusza Letnia Giełda Winyli.
Lokalni pasjonaci oraz wystawcy z całej Polski zaprezentują tysiące albumów – od klasyki rocka i jazzu po współczesną elektronikę. Na miejscu będzie można bezpłatnie przetestować płyty, zasięgnąć porad ekspertów w dziedzinie konserwacji sprzętu audio oraz dowiedzieć się, jak dbać o analogowe kolekcje.
Wstęp jest bezpłatny, a stoiska będą otwarte do 18.
W niedzielę melomani mogą się wybrać na Szczecińską Giełdę Płytową w Domu Kultury "13 Muz" w godz. 13-16.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wstęp jest bezpłatny, a stoiska będą otwarte do 18.
W niedzielę melomani mogą się wybrać na Szczecińską Giełdę Płytową w Domu Kultury "13 Muz" w godz. 13-16.
Edycja tekstu: Jacek Rujna