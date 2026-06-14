Niedziela Zdrowia w szpitalu na Pomorzanach. W programie m.in. podróż przez... jelito

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Fot. Mateusz Iżakowski / USK2 PUM w Szczecinie

Przed nami Niedziela Zdrowia w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach - na chętnych czekają bezpłatne badania oraz wyjątkowa podróż przez... ludzkie jelito.

Wydarzenie potrwa w godz. 11-14 i jest częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w Zdrowiu.



- Główną atrakcją wydarzenia będzie 13-metrowe jelito 3D, do którego można wejść i zobaczyć jak wyglądają zmiany chorobowe jelita oraz dlaczego regularne badania profilaktyczne mogą uratować życie - zaprasza rzecznik placówki, Mateusz Iżakowski.



W programie niedzielnego wydarzenia znalazły się także m.in. badania jąder, USG nerek, badanie prostaty czy pomiar ciśnienia tętniczego.



Edycja tekstu: Jacek Rujna