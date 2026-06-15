Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przebudowa drogi i nowe tereny zielone w Świdwinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)
Wsparcie dla inwestycji drogowej i terenów zielonych w Świdwinie. Przebudowana zostanie droga powiatowa od Zajączkówka do Połczyna–Zdroju.
Pomorze Zachodnie dofinansuje inwestycję. Przekaże cztery miliony złotych. Całość ma kosztować ponad 8 milionów złotych.

Druga umowa pozwoli na utworzenie terenów zielonych przy DPS-ie w Modrzewcu. Projekt zakłada zachowanie istniejących zadrzewień oraz nowe nasadzenia, oczyszczone i odpowiednio ukształtowane zostanie również istniejące oczko wodne, powstanie też naturalna łąka kwietna. Wartość tego projektu oszacowano na ponad milion złotych - przyznane dofinansowanie to ok. 930 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 2991 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2745 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2553 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2355 razy)
  5. Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe
    (od 10 czerwca oglądane 1876 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Zagrodzka
Stargard - 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty