Przebudowa drogi i nowe tereny zielone w Świdwinie

Wsparcie dla inwestycji drogowej i terenów zielonych w Świdwinie. Przebudowana zostanie droga powiatowa od Zajączkówka do Połczyna–Zdroju.
Pomorze Zachodnie dofinansuje inwestycję. Przekaże cztery miliony złotych. Całość ma kosztować ponad 8 milionów złotych.
Druga umowa pozwoli na utworzenie terenów zielonych przy DPS-ie w Modrzewcu. Projekt zakłada zachowanie istniejących zadrzewień oraz nowe nasadzenia, oczyszczone i odpowiednio ukształtowane zostanie również istniejące oczko wodne, powstanie też naturalna łąka kwietna. Wartość tego projektu oszacowano na ponad milion złotych - przyznane dofinansowanie to ok. 930 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Druga umowa pozwoli na utworzenie terenów zielonych przy DPS-ie w Modrzewcu. Projekt zakłada zachowanie istniejących zadrzewień oraz nowe nasadzenia, oczyszczone i odpowiednio ukształtowane zostanie również istniejące oczko wodne, powstanie też naturalna łąka kwietna. Wartość tego projektu oszacowano na ponad milion złotych - przyznane dofinansowanie to ok. 930 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski