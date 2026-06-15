Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jest młoda, pochodzi z Pękanina i może wszystko. Poznajcie nową ambasadorkę Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Michał Król

Patrycja Babirecka z Pękanina pod Koszalinem od dziecka marzy żeby zostać zawodową strażaczką. Od lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej, a w przerwach od akcji trenuje kalistenikę, bierze udział w półmaratonach, zawodach sportowo-pożarniczych, prowadzi zajęcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i wystąpiła w programie „Ninja vs Ninja”.Udowadnia, że faktycznie - jak głosi hasło kampanii Pomorza Zachodniego -"może wszystko". Teraz możecie poznać ją bliżej, bo gościła u Grzegorza Lamenta w programie "Radio Szczecin w pracy".„Kampania realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych".