Ceny gazu najniższe od ponad miesiąca

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ceny gazu w Europie mocno spadają i są najniższe od ponad pięciu tygodni. USA i Iran doszły do porozumienia w sprawie zakończenia wojny, co na rynkach budzi nadzieje na rychłe ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i odblokowanie przepływów nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 5,0 proc. do 44,43 euro za MWh, po zniżce wcześniej o 6,8 proc. - do najniższego poziomu od ponad 5 tygodni.



Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe.



Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. „Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych” - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.



Informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.



Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie - poinformował z kolei wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera.



Przekazał, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe (memorandum of understanding), dopiero gdy znalazły się w jego treści „ostateczne żądania” Teheranu.



Gharibabadi stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia.



Do formalnego podpisania umowy USA z Iranem ma dojść 19 czerwca w Szwajcarii.



Żadna ze stron nie opublikowała jeszcze tekstu porozumienia, co pozostawia kluczowe kwestie sporne do omówienia na kolejnym etapie rozmów USA z Iranem.



Traderzy na rynkach gazu ziemnego na całym świecie koncentrują uwagę na ponownym otwarciu cieśniny Ormuz, którą przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego transportowano ok. 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG.



Europa „ściga się z czasem”, aby wypełnić swoje magazyny gazu przed kolejną zimą.



Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 44,3 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 58,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 501,22 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.



W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 36,4 proc., a średnia 5-letnia to 58,0 proc. We Francji to 45,0 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 55,7 proc.



Ceny gazu w Europie są obecnie wyższe o ponad 30 proc. niż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.



Analitycy ostrzegają, że powrót handlu gazem do normy może potrwać miesiące.



„Rynek ma tendencję do traktowania ponownego otwierania (handlu surowcami) jako przełącznika, który się włącza, ale w rzeczywistości jest to raczej cały proces” - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.



„Przepływy fizyczne surowców można szybko wznowić, zaufanie na rynkach - zazwyczaj nie” - dodał.



Khurshid ocenił, że ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i normalizacja przepływów surowców to dwie różne rzeczy. „Wielu kupujących (ropę, gaz ziemny) poświęciło miesiące na zabezpieczenie alternatywnych tras i dostawców i może nie powrócić do handlu przez cieśninę Ozmuz od razu po jej ponownym otwarciu” - podkreślił.



Z kolei Priyanka Sachdeva, analityczka Phillip Nova Pte., wskazała w rynkowej nocie, że wyrządzonych szkód nie da się naprawić z dnia na dzień. „Chociaż konflikt w Zatoce Perskiej dobiegł końca, a przepływy przez cieśninę Ormuz mogą stopniowo powrócić do normy, to wyrządzonych szkód nie da się tak naprawić z dnia na dzień” - oceniła.