Karolina Wroniewska promuje kulturę i sport. Teraz została ambasadorką Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzieci ją kochają i też może wszystko! Nowa ambasadorka Pomorza Zachodniego w Radiu Szczecin.

Kampania realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.









Karolina Wroniewska z Lipian, jako instruktorka kultury, na co dzień prowadzi warsztaty kreatywne, a jako trenerka sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, ale też dorosłych. Zawsze ma torbę pełną bibuły i farbek przy sobie. Dodatkowo działa w różnych stowarzyszeniach, założyła też KaRolka Studio, gdzie zajmuje się tworzeniem filmów, rolek i materiałów wideo.Długo szukała swojej drogi i dziś przekonuje wszystkich, że na Pomorzu Zachodnim jak się chce można wszystko. O tym wszystkim opowiedziała we wtorek w Radiu Szczecin w programie Grzegorza Lamenta "Radio Szczecin w pracy".