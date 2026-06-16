Karolina Wroniewska promuje kulturę i sport. Teraz została ambasadorką Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Dzieci ją kochają i też może wszystko! Nowa ambasadorka Pomorza Zachodniego w Radiu Szczecin.
Długo szukała swojej drogi i dziś przekonuje wszystkich, że na Pomorzu Zachodnim jak się chce można wszystko. O tym wszystkim opowiedziała we wtorek w Radiu Szczecin w programie Grzegorza Lamenta "Radio Szczecin w pracy".
Kampania realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.