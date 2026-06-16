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Karolina Wroniewska promuje kulturę i sport. Teraz została ambasadorką Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Grzegorz Lament

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Dzieci ją kochają i też może wszystko! Nowa ambasadorka Pomorza Zachodniego w Radiu Szczecin.
Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Karolina Wroniewska z Lipian, jako instruktorka kultury, na co dzień prowadzi warsztaty kreatywne, a jako trenerka sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, ale też dorosłych. Zawsze ma torbę pełną bibuły i farbek przy sobie. Dodatkowo działa w różnych stowarzyszeniach, założyła też KaRolka Studio, gdzie zajmuje się tworzeniem filmów, rolek i materiałów wideo.

Długo szukała swojej drogi i dziś przekonuje wszystkich, że na Pomorzu Zachodnim jak się chce można wszystko. O tym wszystkim opowiedziała we wtorek w Radiu Szczecin w programie Grzegorza Lamenta "Radio Szczecin w pracy".

Kampania realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.


Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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