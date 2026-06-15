Na Warszewie powstało oświetlenie przejść dla pieszych

Jaśniej i bezpieczniej na szczecińskim Warszewie. Powstało oświetlenie przejść dla pieszych.

Edycja tekstu: Michał Król

Latarnie pojawiły się w ciągu ul. Podbórzańskiej przy ul. Maciejkowej, cztery w ciągu ul. Duńskiej przy ul. Złotowskiej, jedno w ciągu ul. Duńskiej przy ul. Jantarowej i jedno w ciągu ul. Duńskiej.Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zwiększenie widoczności przejść po zmroku oraz w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza.Koszt wyniósł ponad 153 tys. zł brutto.