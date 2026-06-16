Napad na sklep jubilerski i ucieczka... hulajnogą

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zuchwały skok na jubilera w Świnoujściu. Zamaskowani sprawcy, w zaledwie kilka minut, doszczętnie splądrowali sklep z kosztownościami.

Do zdarzenia doszło w pasażu znanej sieci handlowej. Ze wstępnych, nieoficjalnych ustaleń, wynika, że dobrze przygotowani złodzieje wdarli się do obiektu, a szklane witryny rozbili za pomocą ciężkich młotów. Łupem napastników padła biżuteria o nieoficjalnej wartości nawet miliona złotych. Co najbardziej zaskakujące, z miejsca przestępstwa sprawcy uciekli na hulajnogach elektrycznych.



Policja pod nadzorem prokuratury szczegółowo analizuje teraz nagrania z okolicznych monitoringów, aby precyzyjnie ustalić trasę ich ucieczki. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Trwają intensywne poszukiwania sprawców.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski