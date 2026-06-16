Czy to koniec dorożek w Świnoujściu? Radni zadecydują [ZDJĘCIA]

W ciągu kilku lat z ulic Świnoujścia mają zniknąć dorożki z końmi. Taka propozycja padła podczas roboczego spotkania władz miasta z członkami Rady Miasta i różnych instytucji zajmujących się dobrostanem zwierząt. Ma to być odpowiedź na prośbę mieszkańców.

Edycja tekstu: Michał Król

Na razie robocze spotkanie, zorganizowane przez sceptyków pracy dorożek, przyniosło jednoznaczne wnioski ze strony urzędu - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Rozwiązania są dwa. Albo całkowicie zabronić funkcjonowania dorożek, albo po prostu wygaszać te, które już są - mówi Basałygo.Główne zarzuty to nieprawidłowe podkucie, czy nieodpowiedni zdaniem niektórych stan koni. Z tym nie zgadza się środowisko dorożkarzy, którzy mówią wprost, że zwierzęta są regularnie badane.- To przecież jest weterynaria. Sprawdzają stajnie, w jakich warunkach konie stoją, jakie stajnie są. Weterynaria jest minimum raz w miesiącu na kontroli - mówi dorożkarz.Choć kierunek obecnego samorządu jest jednoznaczny, pojawia się pewna świadomość. - O tym, czy dorożki zostaną zlikwidowane zdecydują radni. W tej chwili na terenie miasta jeździ ich osiem.