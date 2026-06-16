Rozszczelnienie instalacji gazowej i ewakuacja mieszkańców przy Al. Wyzwolenia [ZDJĘCIA]

Chwile grozy przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie. W jednym z bloków mieszkalnych w pobliżu skrzyżowania z ulicami Rayskiego i Malczewskiego doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej.

Edycja tekstu: Michał Król

- Sąsiad wiercił, robił remont i przewiercił rurę gazową. Stoimy gdzieś około półtorej, dwóch godzin. - Dopiero przyjechałem. Nic nie wiemy, tylko że rurę ktoś przewiercił i to wszystko. - Byliśmy na mieście, syna mojego teściowa dzwoniła, gdzie my jesteśmy. Wszyscy lokatorzy wychodzą, was nie ma. Myślała, że coś się stało. Ale my akurat jechaliśmy właśnie z zakupów i dowiedzieliśmy się co się stało - mówią mieszkańcy.- Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej oraz pogotowie gazowe, które szybko odcięło dopływ gazu do budynku. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z niego 11 osób - mówi Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.Strażakom szybko udało się opanować sytuację. Nikt z mieszkańców nie został poszkodowany.