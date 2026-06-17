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"Polacy powinni wcześniej zgłosić swoje zamiary"

Region Jarosław Gowin

Magdalena Sosnowska. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Magdalena Sosnowska. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Sama interwencja mogła być uzasadniona, ale użyte środki - niewspółmierne.
Magdalena Sosnowska

Magdalena Sosnowska

Działaczka Konfederacji Magdalena Sosnowska komentuje wczorajsze zatrzymanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie.

Założyciel Ruchu Obrony Granic i kilku innych członków stowarzyszenia zamierzali postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Przemarsz grupy zatrzymała policja. Funkcjonariusze mieli wyjaśniać Polakom, że potrzebują odpowiedniego zezwolenia. W pewnym momencie, kiedy zgromadzeni ruszyli w kierunku pomnika - doszło do szarpaniny, a funkcjonariusze zatrzymali sześć osób. Bąkiewicz skarżył się, że został pobity.

Polacy powinni wcześniej zgłosić swoje zamiary - mówiła Magdalena Sosnowska w Rozmowie pod krawatem. Jak dodała jednak - akcja policji była zbyt brutalna.

- Siła, która została użyta, nie była adekwatna do zaistniałej sytuacji, ale też nie chcę tutaj bronić Ruchu Obrony Granic, jeżeli chodzi o tę całą historię, że rzeczywiście chcieli postawić coś na stałe. Takie elementy można wypracować w jakimś dialogu - dodała Sosnowska.

Po zakończeniu działań policja zwolniła wszystkich zatrzymanych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Polacy powinni wcześniej zgłosić swoje zamiary - mówiła Magdalena Sosnowska w Rozmowie pod krawatem.

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