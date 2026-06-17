Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Sosnowska z Konfederacji: prezesi miejskich spółek zarabiają za dużo

Region Sebastian Wierciak

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Pół miliona złotych brutto w ubiegłym roku zarobił Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Z oświadczeń majątkowych wynika, że prezesi pozostałych miejskich spółek zarobili nieco mniej, ale zdaniem Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji i tak za dużo - mówiła w "Rozmowie pod krawatem".
Magdalena Sosnowska

Magdalena Sosnowska

Prezeska szczecińskich wodociągów Patrycja Wolińska-Bartkiewicz 388 tysięcy złotych brutto, była już prezeska STBS Grażyna Szotkowska 367 000 zł, podobne kwoty zarobili prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Krzysztof Nowak, czy szef Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Radosław Tumielewicz. Szefowie spółek autobusowych po około 300 tys. złotych, podobnie jak szef Fabryki Wody. To daje od 25 do nawet 40 tysięcy zł brutto miesięcznie.

- To są pieniądze bardzo duże, dla przeciętnego obywatela nieosiągalne - mówiła Sosnowska.

Jak dodaje, że jeśli mamy do czynienia z fachowcami, którzy na rynku prywatnym mogliby osiągnąć podobne kwoty, to nie ma tematu.

- Jeżeli chodzi o nasze spółki szczecińskie, mamy dużo tutaj do zarzucenia. Wśród tych nazwisk są osoby, które pracują czy zasiadają w miejscach, które zostały tak naprawdę sztucznie stworzone dla danej osoby związanej czy to z prezydentem, czy z zarządzającymi miastem - mówiła Sosnowska?

- Które ma pan mi na myśli? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Ta, która dotyczy biorecyklingu [Magdalena Cimek, prezes spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o.o. - dop. red.] - mówiła Magdalena Sosnowska z Konfederacji.

Do tematu oświadczeń majątkowych będziemy jeszcze wracać w Radiu Szczecin.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Maciej Dziadosz, prezes spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.

Edycja tekstu: Michał Król
Z oświadczeń majątkowych wynika, że prezesi pozostałych miejskich spółek zarobili nieco mniej, ale zdaniem Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji i tak za dużo - mówiła w "Rozmowie pod krawatem".
Magdalena Sosnowska z Konfederacji dodaje, że jeśli mamy do czynienia z fachowcami, którzy na rynku prywatnym mogliby osiągnąć podobne kwoty, to nie ma tematu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2746 razy)
  2. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2205 razy)
  3. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od przedwczoraj oglądane 1968 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1888 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 1769 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Dar Szczecina obrał kurs na start regat The Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polsko-niemieckie zawody sportowe dla dzieci. "Można się przy tym bawić" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Rzepa

Najnowsze podcasty