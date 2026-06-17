Sosnowska z Konfederacji: prezesi miejskich spółek zarabiają za dużo

Pół miliona złotych brutto w ubiegłym roku zarobił Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Z oświadczeń majątkowych wynika, że prezesi pozostałych miejskich spółek zarobili nieco mniej, ale zdaniem Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji i tak za dużo - mówiła w "Rozmowie pod krawatem".

- Jeżeli chodzi o nasze spółki szczecińskie, mamy dużo tutaj do zarzucenia. Wśród tych nazwisk są osoby, które pracują czy zasiadają w miejscach, które zostały tak naprawdę sztucznie stworzone dla danej osoby związanej czy to z prezydentem, czy z zarządzającymi miastem - mówiła Sosnowska?





- Które ma pan mi na myśli? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.





- Ta, która dotyczy biorecyklingu [Magdalena Cimek, prezes spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o.o. - dop. red.] - mówiła Magdalena Sosnowska z Konfederacji.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.





Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Maciej Dziadosz, prezes spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.





Edycja tekstu: Michał Król

Prezeska szczecińskich wodociągów Patrycja Wolińska-Bartkiewicz 388 tysięcy złotych brutto, była już prezeska STBS Grażyna Szotkowska 367 000 zł, podobne kwoty zarobili prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Krzysztof Nowak, czy szef Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Radosław Tumielewicz. Szefowie spółek autobusowych po około 300 tys. złotych, podobnie jak szef Fabryki Wody. To daje od 25 do nawet 40 tysięcy zł brutto miesięcznie.- To są pieniądze bardzo duże, dla przeciętnego obywatela nieosiągalne - mówiła Sosnowska.Jak dodaje, że jeśli mamy do czynienia z fachowcami, którzy na rynku prywatnym mogliby osiągnąć podobne kwoty, to nie ma tematu.Do tematu oświadczeń majątkowych będziemy jeszcze wracać w Radiu Szczecin.