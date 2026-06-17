Sosnowska z Konfederacji: prezesi miejskich spółek zarabiają za dużo

Pół miliona złotych brutto w ubiegłym roku zarobił Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Z oświadczeń majątkowych wynika, że prezesi pozostałych miejskich spółek zarobili nieco mniej, ale zdaniem Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji i tak za dużo - mówiła w "Rozmowie pod krawatem".
- To są pieniądze bardzo duże, dla przeciętnego obywatela nieosiągalne - mówiła Sosnowska.
Jak dodaje, że jeśli mamy do czynienia z fachowcami, którzy na rynku prywatnym mogliby osiągnąć podobne kwoty, to nie ma tematu.
- Jeżeli chodzi o nasze spółki szczecińskie, mamy dużo tutaj do zarzucenia. Wśród tych nazwisk są osoby, które pracują czy zasiadają w miejscach, które zostały tak naprawdę sztucznie stworzone dla danej osoby związanej czy to z prezydentem, czy z zarządzającymi miastem - mówiła Sosnowska?
- Które ma pan mi na myśli? - dopytywał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.
- Ta, która dotyczy biorecyklingu [Magdalena Cimek, prezes spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o.o. - dop. red.] - mówiła Magdalena Sosnowska z Konfederacji.
Do tematu oświadczeń majątkowych będziemy jeszcze wracać w Radiu Szczecin.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął Maciej Dziadosz, prezes spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.
Edycja tekstu: Michał Król
Z oświadczeń majątkowych wynika, że prezesi pozostałych miejskich spółek zarobili nieco mniej, ale zdaniem Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji i tak za dużo - mówiła w "Rozmowie pod krawatem".