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Rodzice muszą być gotowi na wiele wyzwań

Region Antoni Stefański

Fot. pixabay.com / MabelAmber (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / MabelAmber (CC0 domena publiczna)
Nie ma szkoły, która uczy bycia rodzicem, a mimo to każdego dnia tysiące osób musi zdawać ten egzamin.
Jak mówili goście "Radia Szczecin na Wieczór", współczesne rodziny mierzą się z coraz większą liczbą wyzwań - od wpływu social mediów po problemy z komunikacją i godzeniem życia zawodowego z prywatnym.

Do roli rodzica nie da się przygotować w stu procentach - mówi psycholog Julia Łukaszewska.

- Nikt nie jest przygotowany na to, żeby być rodzicem. Przychodzi dziecko na świat w związek dwóch osób. Wchodzi trzecia osoba, która wywraca do góry nogami tak właściwie życie spokojne tych dwojga ludzi i rodzice muszą nauczyć się wszystkiego od podstaw - dodaje Łukaszewska.

Problemy wychowawcze nie pojawiają się wyłącznie w pierwszych latach życia dziecka. Często zaczynają się dopiero wtedy, gdy rodzice uznają, że już wszystko wiedzą - dodaje trener programu "Szkoła dla Rodziców" Janusz Modrzejewski.

- Dziecko idzie do szkoły i w szkole już rodzice myślą, szkoła załatwi, szkoła wychowa, nauczy. I to jest ten moment przełomowy, kiedy zaczynają się większe kłopoty rodziców z wychowywaniem własnych, ukochanych dzieci - podkreśla Modrzejewski.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów od lat prowadzi bezpłatne warsztaty kompetencji rodzicielskich. Ich uczestnicy uczą się m.in. komunikacji, radzenia sobie z emocjami i budowania relacji z dziećmi na różnych etapach ich dorastania.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Do roli rodzica nie da się przygotować w stu procentach - mówi psycholog Julia Łukaszewska.
Często zaczynają się dopiero wtedy, gdy rodzice uznają, że już wszystko wiedzą - dodaje trener programu "Szkoła dla Rodziców" Janusz Modrzejewski.

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