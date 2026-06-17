Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy plan ogólny Szczecina budzi wątpliwości

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To będzie wielka zmiana dla Szczecina - tak o planie ogólnym mówią radni, którzy od wielu miesięcy tworzyli politykę przestrzenną miasta.
Ponad stustronicowy, gotowy już dokument trafi za tydzień pod obrady Rady Miasta. To niezwykle ważna uchwała - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.

- Dzięki temu dokumentowi będziemy wiedzieli co w naszej okolicy powstanie, czy powstanie szkoła, czy powstaną usługi, czy powstanie budownictwo mieszkaniowe, jaka będzie wysokość, jaka będzie intensywność zabudowy. Dotychczas tam gdzie nie było miejscowych planów przestrzennych, bazowaliśmy na subiektywnych decyzjach urzędników, którzy wydawali warunki zabudowy - Radziwinowicz.

Spore wątpliwości, dotyczące przygotowanego na sesję projektu planu ogólnego miasta ma natomiast radny PiS Krzysztof Romianowski.

- Są w nim oczywiście zapisy, które można uznać za zapisy rozsądne, ale też są takie zapisy, które przede wszystkim bulwersują mieszkańców Szczecina, chociażby tutaj mówię o Podjuchach i o zapisie dotyczącym tego potencjalnego osiedla TBS, który ma powstać - podkreślał Romianowski.

Sesja Rady Miasta, na której przyjęty ma zostać plan ogólny Szczecina, zaplanowana jest na środę 24 czerwca.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
To niezwykle ważna uchwała - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.
Spore wątpliwości, dotyczące przygotowanego na sesję projektu planu ogólnego miasta ma natomiast radny PiS Krzysztof Romianowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2746 razy)
  2. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2205 razy)
  3. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od przedwczoraj oglądane 1968 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1888 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 1769 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Dar Szczecina obrał kurs na start regat The Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polsko-niemieckie zawody sportowe dla dzieci. "Można się przy tym bawić" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Rzepa

Najnowsze podcasty