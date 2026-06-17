Nowy plan ogólny Szczecina budzi wątpliwości

To będzie wielka zmiana dla Szczecina - tak o planie ogólnym mówią radni, którzy od wielu miesięcy tworzyli politykę przestrzenną miasta.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Ponad stustronicowy, gotowy już dokument trafi za tydzień pod obrady Rady Miasta. To niezwykle ważna uchwała - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.- Dzięki temu dokumentowi będziemy wiedzieli co w naszej okolicy powstanie, czy powstanie szkoła, czy powstaną usługi, czy powstanie budownictwo mieszkaniowe, jaka będzie wysokość, jaka będzie intensywność zabudowy. Dotychczas tam gdzie nie było miejscowych planów przestrzennych, bazowaliśmy na subiektywnych decyzjach urzędników, którzy wydawali warunki zabudowy - Radziwinowicz.Spore wątpliwości, dotyczące przygotowanego na sesję projektu planu ogólnego miasta ma natomiast radny PiS Krzysztof Romianowski.- Są w nim oczywiście zapisy, które można uznać za zapisy rozsądne, ale też są takie zapisy, które przede wszystkim bulwersują mieszkańców Szczecina, chociażby tutaj mówię o Podjuchach i o zapisie dotyczącym tego potencjalnego osiedla TBS, który ma powstać - podkreślał Romianowski.Sesja Rady Miasta, na której przyjęty ma zostać plan ogólny Szczecina, zaplanowana jest na środę 24 czerwca.