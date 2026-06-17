Rozpoczął się proces mężczyzny, który porwał dla okupu dwa psy

W szczecińskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces Łukasza N. 30-latek w lutym ubiegłego roku włamał się do mieszkania w Szwajcarii i ukradł dwa psy rasy bolonka zwetna warte ponad 20 tys. złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Później zażądał od właściciela miliona franków szwajcarskich za ich zwrot. Szczecińska policja odzyskała zwierzęta. Psy wróciły do właściciela.Oskarżony usłyszał cztery zarzuty. Dotyczą między innymi oszustw pieniężnych i żądania okupu. Akt oskarżenia odczytała prokurator Krystyna Królicka.- Na terenie Szwajcarii, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustalaną osobą, wykorzystując uprzednio przywłaszczony pęk kluczy do mieszkania pokrzywdzonego, dokonał zaboru w celu przywłaszczania dwóch psów rasy bolonka zwetna o wartości 3000 franków, wstępnie przewiózł do miasta Szczecina - mówiła prokurator.Sąd częściowo wyłączył jawność postępowania. Łukasz N. podczas przesłuchań przyznał się do winy. Jednak w czasie procesu zmienił zdanie - stwierdził, że psy ukradł inny mężczyzna.30-latkowi grozi 10 lat więzienia.