Remont ważnej drogi w Kołobrzegu może być tańszy o 11 mln zł

Największa tegoroczna inwestycja drogowa w Kołobrzegu może okazać się sporo tańsza niż zakładano. Mowa o ulicy Kresowej, czyli jedynej miejskiej drodze dojazdowej do osiedla Podczele.

Miasto planowało wydać na ten cel ponad 38 milionów złotych. Najtańsza spośród sześciu ofert wynosi 27 mln zł, a i pozostałe są zdecydowanie niższe od posiadanej przez magistrat wyceny.





Wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata ma nadzieję na to, że po rozstrzygnięciu przetargu w budżecie miasta pozostaną dodatkowe pieniądze.

Edycja tekstu: Michał Król

- Każda oszczędność w budżecie jest dla nas bardzo ważna, bo to pozwoli na realizację być może innych planów, które na ten moment musiały chwilę poczekać - mówi Pełechata.Mieszkańcy na taką inwestycję czekali 20 lat. - Będzie wygodnie przede wszystkim. - Tam są górki, dołki i bardzo ciężko się jeździ. Samochody się psują.Stara droga zostanie rozebrana. W jej miejscu powstanie estakada, która ma rozwiązać problem zapadającej się jezdni. Natomiast kierowcy będą musieli korzystać z objazdu przez lotnisko w Bagiczu. Prace powinny potrwać ponad rok.