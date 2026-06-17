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Remont ważnej drogi w Kołobrzegu może być tańszy o 11 mln zł

Region Przemysław Polanin

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Największa tegoroczna inwestycja drogowa w Kołobrzegu może okazać się sporo tańsza niż zakładano. Mowa o ulicy Kresowej, czyli jedynej miejskiej drodze dojazdowej do osiedla Podczele.
Miasto planowało wydać na ten cel ponad 38 milionów złotych. Najtańsza spośród sześciu ofert wynosi 27 mln zł, a i pozostałe są zdecydowanie niższe od posiadanej przez magistrat wyceny.

Wiceprezydent Kołobrzegu Ewa Pełechata ma nadzieję na to, że po rozstrzygnięciu przetargu w budżecie miasta pozostaną dodatkowe pieniądze.

- Każda oszczędność w budżecie jest dla nas bardzo ważna, bo to pozwoli na realizację być może innych planów, które na ten moment musiały chwilę poczekać - mówi Pełechata.

Mieszkańcy na taką inwestycję czekali 20 lat. - Będzie wygodnie przede wszystkim. - Tam są górki, dołki i bardzo ciężko się jeździ. Samochody się psują.

Stara droga zostanie rozebrana. W jej miejscu powstanie estakada, która ma rozwiązać problem zapadającej się jezdni. Natomiast kierowcy będą musieli korzystać z objazdu przez lotnisko w Bagiczu. Prace powinny potrwać ponad rok.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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