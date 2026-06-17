Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy w powiecie pyrzyckim. Podczas zakupów klientka wyczuła zapach alkoholu od mężczyzny, który przyjechał do sklepu samochodem.
Gdy ten po zakupach chciał ponownie wsiąść za kółko, zabrała mu kluczyki i zadzwoniła pod numer alarmowy.
Policjanci przyjechali na miejsce i przebadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Policjanci przyjechali na miejsce i przebadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski