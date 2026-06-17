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Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

Region Julia Nowicka

źródło: https://pixabay.com/pl/791390/kaboompics/CC0 - domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/791390/kaboompics/CC0 - domena publiczna
Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy w powiecie pyrzyckim. Podczas zakupów klientka wyczuła zapach alkoholu od mężczyzny, który przyjechał do sklepu samochodem.
Gdy ten po zakupach chciał ponownie wsiąść za kółko, zabrała mu kluczyki i zadzwoniła pod numer alarmowy.

Policjanci przyjechali na miejsce i przebadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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