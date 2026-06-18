Nowy miejski portal dla mieszkańców Szczecina już działa

Działa już nowy miejski portal na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności i postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Serwis bezpieczny.szczecin.eu został stworzony z myślą o zapewnieniu mieszkańcom szybkiego dostępu do aktualnych informacji, komunikatów oraz praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa publicznego.
Portal prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.
Jednym z elementów portalu jest „Niezbędnik”, czyli praktyczny przewodnik zawierający najważniejsze informacje potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy znajdą tam m.in. wskazówki dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego, listę zalecanego wyposażenia rozszerzonej apteczki oraz opis sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także informacje o centrach wsparcia uruchamianych w czasie zagrożeń.
Więcej informacji na stronie bezpieczny.szczecin.eu
Portal prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.
Jednym z elementów portalu jest „Niezbędnik”, czyli praktyczny przewodnik zawierający najważniejsze informacje potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy znajdą tam m.in. wskazówki dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego, listę zalecanego wyposażenia rozszerzonej apteczki oraz opis sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także informacje o centrach wsparcia uruchamianych w czasie zagrożeń.
Więcej informacji na stronie bezpieczny.szczecin.eu
Edycja tekstu: Michał Tesarski