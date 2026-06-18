Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy miejski portal dla mieszkańców Szczecina już działa

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Źródło: bezpieczny.szczecin.eu
Źródło: bezpieczny.szczecin.eu
Działa już nowy miejski portal na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności i postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Serwis bezpieczny.szczecin.eu został stworzony z myślą o zapewnieniu mieszkańcom szybkiego dostępu do aktualnych informacji, komunikatów oraz praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Portal prowadzony jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

Jednym z elementów portalu jest „Niezbędnik”, czyli praktyczny przewodnik zawierający najważniejsze informacje potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy znajdą tam m.in. wskazówki dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego, listę zalecanego wyposażenia rozszerzonej apteczki oraz opis sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także informacje o centrach wsparcia uruchamianych w czasie zagrożeń.

Więcej informacji na stronie bezpieczny.szczecin.eu
Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2290 razy)
  2. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2103 razy)
  3. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od wczoraj oglądane 2044 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1928 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 1893 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz
Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy czekają na medale. "Takich kolejek nie było od ponad 60 lat" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska

Najnowsze podcasty