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Warszawska firma wykona projekt schronu przy ul. Wyspiańskiego w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Ma on określić zakres prac niezbędnych do dostosowania istniejącego obiektu. Koszt projektu to prawie 160 tysięcy złotych.
Pieniądze na ten cel, ponad 200 tysięcy złotych, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Schron przy ul. Wyspiańskiego ma bogatą historię. Powstał najprawdopodobniej na przełomie lat 30. i 40. XX wieku jako żelbetowy schron dowodzenia klasy B. Obiekt może pomieścić około 300 osób.

Grube, sięgające nawet kilku metrów ściany i stropy miały zapewniać ochronę przed nalotami, a część pomieszczeń była gazoszczelna.

Przez wiele lat w schronie działało minimuzeum. Od około dekady opiekuje się nim Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie „Kaper”, którego członkowie uporządkowali wnętrze obiektu i jego otoczenie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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