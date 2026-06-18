Warszawska firma wykona projekt schronu przy ul. Wyspiańskiego w Świnoujściu

Ma on określić zakres prac niezbędnych do dostosowania istniejącego obiektu. Koszt projektu to prawie 160 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pieniądze na ten cel, ponad 200 tysięcy złotych, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Schron przy ul. Wyspiańskiego ma bogatą historię. Powstał najprawdopodobniej na przełomie lat 30. i 40. XX wieku jako żelbetowy schron dowodzenia klasy B. Obiekt może pomieścić około 300 osób.Grube, sięgające nawet kilku metrów ściany i stropy miały zapewniać ochronę przed nalotami, a część pomieszczeń była gazoszczelna.Przez wiele lat w schronie działało minimuzeum. Od około dekady opiekuje się nim Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie „Kaper”, którego członkowie uporządkowali wnętrze obiektu i jego otoczenie.