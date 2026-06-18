Sanepid w Zachodniopomorskiem szykuje się na intensywne wakacje

Inspektorzy będą częściej w terenie i zapowiadają więcej kontroli.
Chodzi o to, żeby w sezonie nie było nieprzyjemnych niespodzianek - mówi wojewódzki inspektor sanitarny Małgorzata Domagała-Dobrzycka.
- Będziemy kontrolować zakłady gastronomiczne typu lodziarnia, smażalnia, małe zakłady gastronomiczne. Będziemy w restauracjach, będziemy w stołówkach wypoczynkowych. Nasi pracownicy będą pracowali również popołudniami i w weekendy - podkreśla Małgorzata Domagała-Dobrzycka.
Skupimy się szczególnie na jakości wody w kąpieliskach. W regionie jest ich 148 - dodaje Domagała-Dobrzycka.
- Zachęcam wszystkich do śledzenia serwisu kąpieliskowego. W tym serwisie kąpieliskowym znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje o bezpieczeństwie kąpieli w naszych kąpieliskach. Jest tam informacja na temat jakości wody, infrastruktury danego kąpieliska, również czy flaga jest czerwona, czy można się kąpać - informuje inspektor.
Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS na stronie: sk.gis.gov.pl.
- Będziemy kontrolować zakłady gastronomiczne typu lodziarnia, smażalnia, małe zakłady gastronomiczne. Będziemy w restauracjach, będziemy w stołówkach wypoczynkowych. Nasi pracownicy będą pracowali również popołudniami i w weekendy - podkreśla Małgorzata Domagała-Dobrzycka.
Skupimy się szczególnie na jakości wody w kąpieliskach. W regionie jest ich 148 - dodaje Domagała-Dobrzycka.
- Zachęcam wszystkich do śledzenia serwisu kąpieliskowego. W tym serwisie kąpieliskowym znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje o bezpieczeństwie kąpieli w naszych kąpieliskach. Jest tam informacja na temat jakości wody, infrastruktury danego kąpieliska, również czy flaga jest czerwona, czy można się kąpać - informuje inspektor.
Aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS na stronie: sk.gis.gov.pl.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Chodzi o to, żeby w sezonie nie było nieprzyjemnych niespodzianek - mówi wojewódzki inspektor sanitarny Małgorzata Domagała-Dobrzycka.