Ogłoszono przetarg na modernizację kompleksu Orlik w Świnoujściu

Będzie drugi etap modernizacji kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Kościuszki w Świnoujściu. Miasto właśnie ogłosiło przetarg w tej sprawie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zakres prac obejmie między innymi wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, montaż nowoczesnego oświetlenia LED, wymianę wiat dla zawodników oraz ustawienie nowych kontenerów, w których znajdą się szatnie, zaplecze sanitarne, pomieszczenie dla trenera i magazyn sprzętu.To kontynuacja działań rozpoczętych w ubiegłym roku. W pierwszym etapie wymieniono nawierzchnię głównego boiska. Miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.Wartość drugiego etapu przedsięwzięcia szacowana jest na ponad milion sto tysięcy złotych.