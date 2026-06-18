Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ogłoszono przetarg na modernizację kompleksu Orlik w Świnoujściu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Źródło: Urząd Miasta Świnoujście
Źródło: Urząd Miasta Świnoujście
Będzie drugi etap modernizacji kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Kościuszki w Świnoujściu. Miasto właśnie ogłosiło przetarg w tej sprawie.
Zakres prac obejmie między innymi wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, montaż nowoczesnego oświetlenia LED, wymianę wiat dla zawodników oraz ustawienie nowych kontenerów, w których znajdą się szatnie, zaplecze sanitarne, pomieszczenie dla trenera i magazyn sprzętu.

To kontynuacja działań rozpoczętych w ubiegłym roku. W pierwszym etapie wymieniono nawierzchnię głównego boiska. Miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wartość drugiego etapu przedsięwzięcia szacowana jest na ponad milion sto tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2290 razy)
  2. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2103 razy)
  3. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od wczoraj oglądane 2044 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1928 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 1893 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz
Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy czekają na medale. "Takich kolejek nie było od ponad 60 lat" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska

Najnowsze podcasty