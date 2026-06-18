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Oferta wakacji last minute zmieniła się na przestrzeni lat

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacje na last minute niekoniecznie muszą być tańsze - wskazuje ekspert ds. turystyki Zbigniew Głąbiński. Dodaje, że wyszukiwanie ofert na ostatnią chwilę zmieniło się na przestrzeni lat.
Gdzie Szczecinianie wybierają się na wakacje

Gdzie Szczecinianie wybierają się na wakacje?

W jego ocenie obecnie biura podróży oferują takie wycieczki z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Kiedyś last minute faktycznie było na ostatni dzwonek - tłumaczy Zbigniew Głąbiński z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Dzień czy dwa dni przed wylotem patrzymy co tam jeszcze zostało i decydujemy się na jakiś wyjazd lub też nawet jedziemy na lotnisko. Sprawdzamy co tam w lokalnych biurach podróży, które mają swoje przedstawicielstwo na lotnisku i w zasadzie jesteśmy spakowani na dowolny kierunek, ważne żeby było ciepło i słonecznie - mówi Głąbiński.

Zbigniew Głąbiński dodaje, że atrakcyjne cenowo oferty można znaleźć z wyprzedzeniem - korzystając między innymi z wyszukiwarek internetowych. Dodatkowo - jak mówi - od kilku miesięcy kurs polskiego złotego sprzyja taniemu podróżowaniu po świecie.

- Kurs złotówki do euro i do dolara amerykańskiego jest bardzo korzystny. Jest on niższy niż w poprzednich latach, a w związku z tym ceny pobytu w krajach, które rozliczają się z nami w euro, są to na pewno oferty, które są dość korzystne - mówi Głąbiński.

Większość Polaków deklaruje, że ich wakacyjny budżet to obecnie 3000-5000 złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Kiedyś last minute faktycznie było na ostatni dzwonek - tłumaczy Zbigniew Głąbiński z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zbigniew Głąbiński dodaje, że atrakcyjne cenowo oferty można znaleźć z wyprzedzeniem - korzystając między innymi z wyszukiwarek internetowych.

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