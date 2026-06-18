Szczeciński szpital "Zdroje" zyskał nowy tomograf [ZDJĘCIA]

fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin] fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin] fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin] fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]

Szczeciński szpital "Zdroje" wzbogacił się o nowy śródoperacyjny tomograf. Sprzęt został zakupiony przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzięki temu urządzeniu możliwe będzie przeprowadzanie skomplikowanych operacji neurochirurgicznych - poinformował dyrektor szpitala Adrian Sikorski.



- Ten sprzęt tak naprawdę powoduje pewnego rodzaju połączenie w jedno umiejętności wybitnych specjalistów dzisiejszej technologii medycznej. Dzięki niemu możemy pomóc kolejce oczekujących pacjentów - dodał Sikorski.



Koszt tego urządzenia to blisko 3,5 miliona złotych - poinformował prezes fundacji Jerzy Owsiak: - Kupujemy jakość, nie ceny, nie kupujemy więc najtaniej. W zamówieniach półpublicznych cena zawsze ma najwięcej punktów. U nas najwięcej punktów jest za jakość. Kupując ten tomograf, słuchaliśmy się ekspertów, tak aby mógł on pomagać skutecznie.



Urządzenie to usprawnia operację, skraca jej czas oraz zmniejsza ryzyko powikłań.



Autorka edycji: Joanna Chajdas