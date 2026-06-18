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Sufit na dworcu PKP do remontu. Termin rozpoczęcia prac wciąż nieznany

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Po wakacjach zakończą się prace przy naprawie sufitu w holu kasowym dworca Szczecin Główny.
Pęknięcia na dworcu PKP, pasażerowie narzekają na problemy z kupnem biletów [ZDJĘCIA]

Pęknięcia na dworcu PKP, pasażerowie narzekają na problemy z kupnem biletów [ZDJĘCIA]

Ten pozostaje zamknięty od końca maja, kiedy wykryto pęknięcia elementów podtrzymujących konstrukcję.

- Będziemy się starali, aby korzystanie z holu było możliwe jeszcze w okresie wakacyjnym – mówi Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A.

- Z uwagi na złożony proces tej naprawy, specyfikę miejsca i konieczność zamówienia specjalistycznych materiałów, które nie są dostępne od ręki, prace jeszcze się nie rozpoczęły. Pęknięcia nie są liczne i wynikają z zachowania się konstrukcji pod wpływem obciążenia - informuje Jurewicz.

Spółka PKP S.A. ma już ekspertyzę rzeczoznawcy z wytycznymi dotyczącymi tego zadania. Koszt i termin rozpoczęcia prac nie są jeszcze znane.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Będziemy się starali, aby korzystanie z holu było możliwe jeszcze w okresie wakacyjnym – mówi Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A.

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