Sufit na dworcu PKP do remontu. Termin rozpoczęcia prac wciąż nieznany

Po wakacjach zakończą się prace przy naprawie sufitu w holu kasowym dworca Szczecin Główny.
- Będziemy się starali, aby korzystanie z holu było możliwe jeszcze w okresie wakacyjnym – mówi Agnieszka Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A.
- Z uwagi na złożony proces tej naprawy, specyfikę miejsca i konieczność zamówienia specjalistycznych materiałów, które nie są dostępne od ręki, prace jeszcze się nie rozpoczęły. Pęknięcia nie są liczne i wynikają z zachowania się konstrukcji pod wpływem obciążenia - informuje Jurewicz.
Spółka PKP S.A. ma już ekspertyzę rzeczoznawcy z wytycznymi dotyczącymi tego zadania. Koszt i termin rozpoczęcia prac nie są jeszcze znane.
Autorka edycji: Joanna Chajdas