Chopin i Głowacki zacumowały w Szczecinie [ZDJĘCIA]

"Fryderyk Chopin". Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] "Fryderyk Chopin". Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] "Kapitan Głowacki". Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] "Kapitan Głowacki". Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Żaglowce i szanty nad Odrą. Do Szczecina przypłynęły żaglowce "Fryderyk Chopin" i "Kapitan Głowacki", które można podziwiać przy Łasztowni.

Obie jednostki zatrzymają się w mieście tylko na jeden dzień, zanim wyruszą dalej w rejs w ramach The Tall Ships Races.



- Na pewno urozmaica krajobraz. Akurat wpadliśmy tu przypadkiem, nie wiedzieliśmy, że przepływają, ale dobrze, że jesteśmy i że je widzimy. - Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Na pewno jest to duża atrakcja i dla tych, którzy znają żeglarstwo i dla tych, którzy się nie znają. - Chyba najpiękniej to opisano w utworze Wilków, "najpiękniejszy koń w galopie i statek pod pełnymi żaglami". - My jesteśmy ze Śląska, spod czeskiej granicy, dlatego dla nas taki widok to jest niecodzienność... - mówią spacerowicze.



Teraz, przy Nabrzeżu Starówka Północ rozpoczyna się koncert zespołu Queen Anne's Revenge, który zagra szanty i morskie ballady prosto z pokładu „Fryderyka Chopina”.



Autorka edycji: Joanna Chajdas